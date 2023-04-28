Eski ATO Başkan Vekili Mehmet Aypek'in katili: Silahın dolu olduğunu bilmiyordum

İHA

Eski Ankara Ticaret Odası Başkan Vekili Mehmet Aypek, Çankaya'daki ofisinin bulunduğu plazanın girişinde koruması Halil Gani Güngör tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Plaza yakınlarında bulunan polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra 'kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Güngör, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Katil zanlısının emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

Aypek’i vurduğunu itiraf eden Halil Gani Güngör, şunları söyledi:

Plazaya gittim. Mehmet Aypek’i beklemeye başladım. Bayramda görmediğim için ve yaşça benden büyük olması sebebiyle elini öptüm. Daha sonra ikimiz de girişe göre sağ tarafta bulunan yönetim odasına geçtik. Mehmet Aypek, bana inşaat işlerini sordu. Ben de ona ‘Sizi defalarca görüştürdüm anlaşamadınız’ dedim. O da bana ‘Beni para için çok sıkıştırdın, beni bunalttın’ diyerek, bağırdı ve sinkaf etti. Ben saygımdan dolayı kafamı eğdim. O esnada silah dolduruş sesi geldi. İrkildim. Elinde silah gördüm. Bu sırada arbede yaşandı. Elindeki silah masanın üstüne düşerken, ani hamle yaparak elindeki silahı alıp, kendisine doğrulttum. Tetiğe bastığımda silah patladı. Ben silahın dolu olduğunu bilmiyordum.