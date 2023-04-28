Eski ATO Başkan Vekili Mehmet Aypek'in katili: Silahın dolu olduğunu bilmiyordum

Eski Ankara Ticaret Odası Başkan Vekili Mehmet Aypek, Çankaya'daki ofisinin bulunduğu plazanın girişinde koruması Halil Gani Güngör tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.
Plaza yakınlarında bulunan polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İfadesi ortaya çıktı
Soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra 'kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Güngör, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Katil zanlısının emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.
Aypek’i vurduğunu itiraf eden Halil Gani Güngör, şunları söyledi:
"Silahın dolu olduğunu bilmiyordum"
Plazaya gittim. Mehmet Aypek’i beklemeye başladım. Bayramda görmediğim için ve yaşça benden büyük olması sebebiyle elini öptüm. Daha sonra ikimiz de girişe göre sağ tarafta bulunan yönetim odasına geçtik. Mehmet Aypek, bana inşaat işlerini sordu. Ben de ona ‘Sizi defalarca görüştürdüm anlaşamadınız’ dedim. O da bana ‘Beni para için çok sıkıştırdın, beni bunalttın’ diyerek, bağırdı ve sinkaf etti. Ben saygımdan dolayı kafamı eğdim. O esnada silah dolduruş sesi geldi. İrkildim. Elinde silah gördüm. Bu sırada arbede yaşandı. Elindeki silah masanın üstüne düşerken, ani hamle yaparak elindeki silahı alıp, kendisine doğrulttum. Tetiğe bastığımda silah patladı. Ben silahın dolu olduğunu bilmiyordum.
"Cezadan kurtulmak yönelik beyanlar verdi"
Davaya dair konuşan ağır ceza avukatı Cem Duman da, şu ifadelere yer verdi:
Mehmet Aypek’i hain bir saldırı sonucu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Olay ile ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü vasıtası ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın geniş çerçeveli soruşturması devam etmektedir. Soruşturma dosyasında şüphelinin ifadesini incelediğimizde üzülerek belirtmek gerekir ki mesnetsiz ve hayatın olağan akışına aykırı, tamamen suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik atfı cürüm niteliğindeki beyanlar içerdiğini görmekteyiz. Müteveffa Aypek onlarca çalışanı olan ve birden fazla iş kolunda faaliyet gösteren saygın bir iş adamıydı. Şüphelinin beyanlarında iddia ettiği gibi bir sürecin yaşanması, en başta ticari hayatın doğasına aykırıdır. Müteveffa müvekkilin öncelikle ticari itibarına yönelik bu beyanlar ve yaşam hakkına son veren bu hain saldırıdan dolayı hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.