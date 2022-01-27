Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na silahlı saldırı

Eski Beşiktaş yöneticisi ve Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy’de bir balıkçıda silahla vurularak yaşamını yitirdi.

İstanbul Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda bir balıkçıda bulunan Eski Beşiktaş yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, saat 00.30 sıralarında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Kanlar içinde kalarak ağır yaralanan Şafah Mahmutyazıcıoğlu'nun ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Ardından özel bir hastaneye kaldırılan Mahmutyazıcıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞOFÖRÜ DE YARALANDI

Öte yandan Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisiyle birlikte aynı mekanda bulunan şoförü de kurşunların hedefi oldu. Şoförün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

Restoran ve çevresinde güvenlik kameraları incelemeye alınırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. Mahmutyazıcıoğlu'nun 34 BJK 606 plakalı aracının da restoran önünde park halinde olduğu görüldü.

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BEŞİKTAŞ KULÜBÜ TAZİYELERİNİ İLETTİ

Daha önce Beşiktaş Spor Kulübü’nde yöneticilik yapmış olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesine, olayın ardından Beşiktaş Kulübü, twitter hesabından taziye mesajında bulundu.

Beşiktaş JK'nın twitter hesabından paylaşılan yazıda, "Eski Yönetim Kurulu Üyelerimizden Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

EŞİNDEN BOŞANIP ECE ERKEN İLE EVLENDİ

Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz aylarda sunucu Ece Erken'le nikah masasına oturmuştu. Ece Erken’in, evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla ilişki yaşadığı haberleri uzun süre konuşulmuş ve ardından da Mahmutyazıcıoğlu eşinden haziran ayında boşanmıştı.

Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Benan Mahmutyazıcıoğlu ile evli olduğu dönemlerse ise çiftin evinin önüne giderek otomobillerine zarar vermişti.