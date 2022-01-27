Euro
15.3157
0.18%
Dolar
13.6335
0.32%
Altın
794.2930
-0.04%
Borsa
1951
0.31%
Bitcoin
496.532
-2.91%
BTXN Coin
30.32
0.23%
1ºC
İstanbul
Çok bulutlu 1 C
    Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na silahlı saldırı

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na silahlı saldırı

    Eski Beşiktaş yöneticisi ve Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy’de bir balıkçıda silahla vurularak yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 27.01.2022 - 03:25
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 09:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İstanbul Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda bir balıkçıda bulunan Eski Beşiktaş yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, saat 00.30 sıralarında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

    Saldırının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Kanlar içinde kalarak ağır yaralanan Şafah Mahmutyazıcıoğlu'nun ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Ardından özel bir hastaneye kaldırılan Mahmutyazıcıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu na silahlı saldırı #1

    ŞOFÖRÜ DE YARALANDI

    Öte yandan Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisiyle birlikte aynı mekanda bulunan şoförü de kurşunların hedefi oldu. Şoförün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu na silahlı saldırı #2

    GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

    Restoran ve çevresinde güvenlik kameraları incelemeye alınırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. Mahmutyazıcıoğlu'nun 34 BJK 606 plakalı aracının da restoran önünde park halinde olduğu görüldü.

    İstanbul'da eski BJK yöneticisi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu na silahlı saldırı #3

    BEŞİKTAŞ KULÜBÜ TAZİYELERİNİ İLETTİ

    Daha önce Beşiktaş Spor Kulübü’nde yöneticilik yapmış olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesine, olayın ardından Beşiktaş Kulübü, twitter hesabından taziye mesajında bulundu.

    Beşiktaş JK'nın twitter hesabından paylaşılan yazıda, "Eski Yönetim Kurulu Üyelerimizden Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu na silahlı saldırı #4

    EŞİNDEN BOŞANIP ECE ERKEN İLE EVLENDİ

    Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz aylarda sunucu Ece Erken'le nikah masasına oturmuştu. Ece Erken’in, evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla ilişki yaşadığı haberleri uzun süre konuşulmuş ve ardından da Mahmutyazıcıoğlu eşinden haziran ayında boşanmıştı.

    Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Benan Mahmutyazıcıoğlu ile evli olduğu dönemlerse ise çiftin evinin önüne giderek otomobillerine zarar vermişti.

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu na silahlı saldırı #5

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu na silahlı saldırı #6

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu na silahlı saldırı #7


    Görüş Bildir