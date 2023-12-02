Eski Denizlispor başkanı, 'yol verme' kavgasında bıçaklandı

DHA
Denizli'de Ulus Caddesi üzerinde eski Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin ile taksi şoförü Barış A. arasında yol verme meselesinden tartışma çıktı.
Araçlarından inen tarafların tartışması kavgaya dönüştü.
Ekipler sevk edildi
Barış A., Çetin'i göğsünden bıçakladı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlıkçıların ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Çetin, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.
Durumu iyi
Ali Çetin'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Gözaltına alındı
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, taksi şoförü Barış A.'yı gözaltına aldı.
Barış A.'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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