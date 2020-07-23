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    Eski emniyet müdürü yardımcısı Antalya'da yakalandı

    5 yıl önce trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü silahla öldürerek meslekten ihraç edilen eski İstanbul İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Celal Yılmaz, Antalya'da yakalanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 23.07.2020 - 17:02
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    Eski emniyet müdürü yardımcısı Antalya'da yakalandı

    İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz, 5 yıl önce cinayet işledi.

    17 Ağustos 2015 tarihinde İstanbul Halkalı'da trafikte motosiklet sürücüsü Ahmet Sülüşoğlu ile tartışan Yılmaz, motosiklet sürücüsünü silahla öldürdü.

    ANTALYA'DA YAKALANDI

    2018 yılında yayınanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen eski İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz, Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Muzkent Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı.

    TUTUKLANDI

    Bakırköy 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'kasten öldürme' suçundan aranan Celal Yılmaz, ifadesinin ardından Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Yılmaz, işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza mahkemesince tutuklanarak, Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne gönderildi.

    Eski emniyet müdürü yardımcısı Antalya'da yakalandı #1

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