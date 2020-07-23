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Eski emniyet müdürü yardımcısı Antalya'da yakalandı
- DHA
- 23.07.2020 - 17:02
İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz, 5 yıl önce cinayet işledi.
17 Ağustos 2015 tarihinde İstanbul Halkalı'da trafikte motosiklet sürücüsü Ahmet Sülüşoğlu ile tartışan Yılmaz, motosiklet sürücüsünü silahla öldürdü.
ANTALYA'DA YAKALANDI
2018 yılında yayınanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen eski İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz, Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Muzkent Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı.
TUTUKLANDI
Bakırköy 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'kasten öldürme' suçundan aranan Celal Yılmaz, ifadesinin ardından Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Yılmaz, işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza mahkemesince tutuklanarak, Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne gönderildi.