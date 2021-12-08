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Eski futbolcu Hakan Ünsal kaza yaptı
Eskiden Galatasaray'da forma giyen Hakan Ünsal, spor otomobiliyle aniden önüne çıkan köpeğe çarptı. Ünsal kazadan yara almadan kurtulurken, aracında maddi hasar oluştu.
- İHA
- 08.12.2021 - 16:19
- Güncelleme : 08.12.2021 - 16:34
Uzun yıllar Galatasaray’da ve Milli Takım’da oynayan spor yorumcusu Hakan Ünsal, dün akşam saatlerinde Başakşehir Fenertepe istikametinde klasik otomobiliyle kaza yaptı.
YOLA FIRLAYAN KÖPEĞE ÇARPTI
Kazada otoyol ayrımında önüne bir anda köpek fırladı. Köpeğin yola çıktığını fark eden Hakan Ünsal, köpeğe vurmamak için hamle yaptı. Ancak köpeğe vurmaktan kurtulamadı.
YARALANMA OLMADI
Olay sırasında aracın kısa sürede kontrolünü yitiren Ünsal yola savruldu. Olayın ardından büyük bir şok geçiren Hakan Ünsal, olaydan yara almadan kurtuldu.
MADDİ HASAR OLUŞTU
Ünsal'ın klasik aracının ön kısmında maddi hasar oluştu.
ÖLEN KÖPEK İÇİN ÜZÜNTÜ YAŞADI
Ayrıca ünlü futbolcu Hakan Ünsal'ın, çarptığı köpeğin öldüğünü öğrenince büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili trafik polislerinin inceleme başlattığı belirtildi.