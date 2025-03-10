Eski sevgilisini rahatsız eden kişinin cezasına Yargıtay onayı

AA & Ensonhaber

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Sakarya'da yaşanan bir taciz davasına ilişkin önemli bir karar aldı.

Bir süre ilişki yaşadığı sevgilisinden ayrılan kişi, eski partnerinin sıkça bulunduğu yerlerde karşısına çıkmaya başladı. Onu rahatsız edici sözlerle taciz eden, aracıyla çevresinde dolaşan ve oturduğu kafenin önünden defalarca geçerek huzursuzluk yaratan şahıs hakkında şikayet üzerine dava açıldı.

BERAAT KARARI BOZULDU, SUÇLU BULUNDU

Sanık, "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı. Ancak yerel mahkeme, iddiaların kesin olarak kanıtlanamadığını belirterek beraat kararı verdi. Bu karara yapılan itiraz sonucunda dosya, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi’ne taşındı. Üst mahkeme, yerel mahkemenin beraat kararını bozarak sanığı suçlu buldu ve 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

YARGITAY'A TAŞINAN MAHKUMİYET KARARI ONANDI

Sanık avukatı, verilen mahkumiyet kararına itiraz ederek dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yapılan incelemenin ardından sanığın eylemlerinin suç teşkil ettiğine ve suçun niteliğinin doğru belirlendiğine hükmetti. Hukuka aykırılık tespit edilmediğini belirten Yargıtay, temyiz başvurusunu reddederek mahkumiyet kararını onadı.