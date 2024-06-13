Eskişehir merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu: 7 şüpheli yakalandı Vatandaşları telefonla arayarak banka personeli gibi davranan dolandırıcılar polis ekiplerinin 5 ilde eş zamanlı olarak düzenledikleri operasyonla yakalanırken, aradıkları kişileri yaklaşık 5 milyon TL dolandırdıkları tespit edildi.

İHA

Emniyet güçleri dolandırıcılarla mücadeleye devam ediyor.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 ilde gerçekleşen Nitelikli Dolandırıcılık suçlarına yönelik çalışma yapıldı.

Ekiplerce yapılan çalışmalarda, şüphelilerin vatandaşlara bankadan aradığını söyleyerek kredi çekmek isteyip istemediğini sorduğu, kredi çekme işleminde yardımcı olacaklarını söyleyerek vatandaşları yönlendirdiği, vatandaşların telefonuna gelen kodu öğrenerek şüphelinin internet bankacılığına girdiği, adına kredi ya da nakit avans çekerek kendi hesaplarına aktardıkları ve sonrasında şüphelilerin mağdurları engellediği ekiplerce belirlendi.

Vatandaşları 5 milyon TL dolandırdılar

Eskişehir’de ve diğer illerde gerçekleştiği tespit edilen dolandırıcılık olaylarının şüphelilerine yönelik yapılan çalışmalarda aynı yöntemle 70 olay gerçekleştiği öğrenildi.

Dolandırıcılık olaylarında vatandaşların yaklaşık 5 milyon TL zarara uğradığı belirlendi.

5 ilde eş zamanlı operasyon

Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda 11 Haziran tarihinde İstanbul, Van, Mardin, Tekirdağ ve Gümüşhane illerinde eş zamanlı olarak toplam 12 adrese operasyon yapıldı.

7 kişi gözaltına alındı

Olayı gerçekleştirdikleri ve yönettikleri belirlenen toplam 2’si kadın, toplam 7 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 8 cep telefonu, 48 banka kartı, 13 sim kart, 1 dizüstü bilgisayar, 2 adet 1 gram altın, 2 adet 0.5 gram altın, 1 çeyrek altın bilezik, 2 tam altın ele geçirildi.

Olayla ilgili 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)