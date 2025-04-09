Eskişehir Porsuk Çayı'nda ceset paniği

DHA

Eskişehir'in en turist bölgelerinden biri olan Adalar mevkiinde hareketli dakikalar yaşandı.

Porsuk Çayı kenarında yürüyen vatandaşlar, suda hareketsiz yatan bir kişi gördü.

Durum hemen polise bildirildi.

CESET SUDAN ÇIKARILDI

Bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sudan halata bağlanarak çıkarılan cesedin, Muhsin Emin Erbaş'a ait olduğu belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cenaze, otopsi işlemleri için hastaneye götürülürken, Erbaş hakkında kayıp ihbarı olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.