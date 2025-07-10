Eskişehir'de 14 yaşındaki çocuk parkta bıçaklandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi'ndeki Mithat Körler Parkı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında 14 yaşındaki S.T. isimli çocuk, karın bölgesinden bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.