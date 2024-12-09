Eskişehir'de 2 çocuk babasından haber yok

İHA

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası 40 yaşındaki Erdal Yıldız, 7 Aralık 2024 tarihinde, sabah saatlerinde işine gitti ancak Gültepe Mahallesi'nde kardeşinin yanında ikamet ettiği evine geri dönmedi.

Geri dönmeyen Yıldız'dan, o günden sonra bir daha haber alınamadı.

Son olarak gece 04.15 gibi çevrimiçi bir mesajlaşma uygulamasında aktif olarak görünen Yıldız'la ilgili endişelenen yakınları, karakola giderek kayıp ihbarında bulundu.

EŞİNDEN AYRILDIĞI VE BORÇLARI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Eşinden ayrıldığı ve borçları olduğu belirtilen adamın bulunması için başlatılan arama çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, telaşlı ailenin umutlu bekleyişi devam ediyor.