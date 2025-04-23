DHA

Başıboş köpek sorunu sürerken, son skandal olay ise, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Şarhöyük Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi.

Olayda, parkta oyun oynayan K.Ö. ile A.Ö.T., başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

2 ÇOCUK YARALANDI

Yaralanan 2 çocuk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

AYNI KÖPEĞİN 3 ÇOCUĞU DAHA ISIRDIĞINI BELİRTTİ

Çocuklardan K.Ö.’nün teyzesi Nurdan Küflü, aynı köpeğin gün içerisinde 3 çocuğu ısırdığını belirterek, şöyle dedi:

Burası yürüyüş yapılan bir park. Biz zaten normalde yürüyüş yaparken bu tarafa giremiyoruz, çünkü şuraya karargah kurmuşlar, hiçbir şekilde oradan geçemiyoruz. Geçene havlıyorlar. Bugün de 23 Nisan, çocuklar parka geldi. Dolaşmaya gittiler, çocuk bir geldi kalçasında kocaman bir ısırık var. Bugün ısırılan 3 çocuk varmış. Tamam Hayvan Hakları var da Çocuk Hakları ne olacak? Bugün 3'üncü vaka düşünün hiç önlem yok. Kalçasından bayağı bir derin ısırık var. Diğer çocuk da 10 yaşlarında bir erkekti. Bugün ısırılan 3’üncü çocukmuş. Önlem alınmasını istiyoruz.

"ÇOCUKLAR RAHATSIZ ETTİKLERİ İÇİN SALDIRABİLİYOR"

Parkta gönüllü olarak sokak hayvanlarını beslediğini belirten Dilek Türk ise köpeğin, 13 yavrusunu koruduğunu belirterek şunları söyledi: