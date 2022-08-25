Eskişehir’de 20 yaşındaki motosikletlinin tırın altında kaldığı anlar

20 yaşındaki bir gencin kullandığı motosikletle tırın altında kalarak can verdiği kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Eskişehir’in 75. Yıl Mahallesi Adahisar Sokak’ta motosikletiyle seyir halinde olan 20 yaşındaki Yiğit Üzeyir Ergan, yokuş olan bölgede kayarak tırın altında kaldı.

Ağır yaralanan ve Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan 20 yaşındaki Ergan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Feci kaza kamerada

23 Ağustos Salı günü saat 18.00 sıralarında meydana gelen kaza, çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA'nın haberine göre görüntülerde motosiklet sürücüsünün tırın altına girdiği anlar yer aldı.