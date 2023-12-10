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Eskişehir'de 450 litre kaçak alkol ele geçirildi

Eskişehir'de 450 litre kaçak alkol ele geçirildi Polis ekiplerince bir ev ile iş yerine yapılan baskında 380 litre etil alkol ile 74 litre sahte ve kaçak alkol ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.