Eskişehir'de 9 yaşındaki kızını öldürdü: 19 yıl sonra ortaya çıktı

Eskişehir'de korkunç cinayet...
Sivrihisar ilçesi 2005 yılında Cansu Siler isimli küçük kızın, evde asılı halde cesedi bulundu.
O dönem ekipler tarafından yapılan incelemelerde, Siler’in intihar ettiği değerlendirildi.
19 yıl sonra dosya yeniden açıldı
Eskişehir Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, 19 yıl sonra dosyayı yeniden açıp, ailesi ve mahallelinin ifadesine başvurdu.
Çelişkili ifadeleri nedeniyle gözaltına alındı
Tarladan eve döndüğünde kızını asılı bulduğunu söyleyen Mehmet Siler, çelişkili ifadeler verince gözaltına alındı.
Kızını öldürüp, intihar gibi göstermekle suçlanan Mehmet Siler, jandarmada işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kasten öldürme suçundan tutuklandı
Siler, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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