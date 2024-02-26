Eskişehir'de 9 yaşındaki kızını öldürdü: 19 yıl sonra ortaya çıktı 19 yıl önce intihar etti olarak gösterilen küçük kızın dosyası yeniden açılırken ailenin ifadelerine başvuruldu. Jandarma ekiplerine çelişkili ifade veren baba, gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece kasten öldürme suçundan tutuklandı.

DHA

Eskişehir'de korkunç cinayet...

Sivrihisar ilçesi 2005 yılında Cansu Siler isimli küçük kızın, evde asılı halde cesedi bulundu.

O dönem ekipler tarafından yapılan incelemelerde, Siler’in intihar ettiği değerlendirildi.

19 yıl sonra dosya yeniden açıldı

Eskişehir Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, 19 yıl sonra dosyayı yeniden açıp, ailesi ve mahallelinin ifadesine başvurdu.

Çelişkili ifadeleri nedeniyle gözaltına alındı

Tarladan eve döndüğünde kızını asılı bulduğunu söyleyen Mehmet Siler, çelişkili ifadeler verince gözaltına alındı.

Kızını öldürüp, intihar gibi göstermekle suçlanan Mehmet Siler, jandarmada işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kasten öldürme suçundan tutuklandı

Siler, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)