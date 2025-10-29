Eskişehir'de açık bırakılan servis kapısına tramvay çarptı: 3 yaralı

- Eskişehir'de bir tramvay, açık bırakılan servis kapısına çarparak 3 yolcunun yaralanmasına neden oldu.
- Yaralıların sağlık durumu iyi; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Kaza, 71 Evler Mahallesi Ertaş Bulvarı'nda gerçekleşti.
Eskişehir'de 71 Evler Mahallesi Ertaş Bulvarı'nda, saat 15.20 sıralarında bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre E.B. isimli sürücü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bayrak asmak amacıyla idaresindeki 26 S 0287 plakalı servisin kapısını açtı.
TRAMVAY SERVİS KAPISINA ÇARPTI
Bu esnada Kumlubel-Şehir Hastanesi seferini yapan S.Y.'nin idaresindeki tramvay, servis aracının kapısına çarptı.
3 KİŞİ YARALANDI
Çarpma sonucu tramvayın orta vagonundaki kapının camları patlarken, servis kapısı kullanılamaz hale geldi.
Tramvayın içerisindeki 3 yolcu yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.