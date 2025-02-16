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Eskişehir'de alkollü sürücüler kaza yaptı: Alkol şişeleri çevreye saçıldı

Eskişehir'de alkollü sürücüler kaza yaptı: Alkol şişeleri çevreye saçıldı Eskişehir çevre yolu üzerinde iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerindeki içki şişeleri dikkat çekerken, iki sürücünün de alkollü olduğu belirlendi.