İHA
Eskişehir çevre yolu üzerinde feci bir trafik kazası meydana geldi.
Ankara istikametine seyreden İsmail Y. idaresindeki otomobil, bilinmeyen bir sebeple Deniz B. yönetimindeki araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan İsmail Y. kontrolündeki araç takla attı.
4 YARALI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Takla atan araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
ALKOLLÜ ÇIKTILAR
Takla atan otomobildeki alkol şişleri dikkat çekerken, kazaya karışan sürücülerin yapılan kontrollerinde alkollü olduğu ortaya çıktı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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