Eskişehir'de ambulansın yolunu kapattı: Tepki çekti

İHA
Eskişehir'de bir hastaya yetişmek için Odunpazarı İlçesi Arifiye Mahallesi Sencer Sokak’tan geçen bir ambulans, yolu kapatacak şekilde park edilen 26 GK 942 plakalı araç sebebiyle ilerleyemedi.
Araç sahibi dakikalar sonra geldi
Ambulans sürücüsü siren ve korna çalarak sesini duyurmaya çalışırken, araç sahibi dakikalar sonra gelerek ambulansa yol verdi.
Vatandaşlar tepki gösterdi: Oraya park mı yapılır
Sürücü, ambulans geçtikten sonra yine aynı yere yolu kapatacak şekilde park yapınca çevredeki vatandaşlar, ‘Oraya park mı yapılır?’ diyerek olaya tepki gösterdi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)