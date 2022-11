Eskişehir'de, anneannesinin aldığı kask hayatını kurtardı

Motosikleti ile geçirdiği kazanın ardından ağır yaralanan 22 yaşındaki Aslı Ece Ersoy, kaza sırasında anneannesinin aldığı kaskı takmasıyla ölümden döndü.

Eskişehir’de 22 yaşındaki Aslı Ece Ersoy, 2 ay önce, hafif ticari aracın motosikletine çarpmasıyla bir kaza geçirdi.

Kaza sonucunda ağır yaralanan Ersoy, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Ersoy’u hayata bağlayan ise anneannesinin aldığı kask oldu.

AA’nın haberine göre; haziranda Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olduktan sonra kentteki bir otomobil satış firmasına ait şirkette satış temsilcisi olarak çalışmaya başladığını söyleyen Ersoy, 1 Ekim'de motosikletiyle iş yerine gittiği sırada kazanın meydana geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda döner kavşakta orta şeritteki hafif ticari araç sola dönmek isterken sinyal vermeden bir anda aniden önüme kırdı. Sonrasında kaza meydana geldi. Ardından hastaneye kaldırıldım.

“Çok ağır ve acılı günler geçirdim”

Yoğun bir tedavi sürecim oldu. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaklaşık 20 gün kaldım. Çok ağır ve acılı günler geçirdim. Halen daha acılarım devam ediyor. Fizik tedavi görüyorum. Şu an yürüyemiyorum. Kemikler kaynadıkça tekrar yürüyebileceğim. Sol elimi kullanamıyorum. Omurgamdaki kırıklardan dolayı çok ağrı yaşıyorum. Bugüne kadar 4 ameliyat geçirdim. İnşallah en kısa sürede toparlayacağımı umuyorum.





“Bir geçmiş olsun bile demediler”

Çarpıştığım araç, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (ESKİ) ait. ESKİ'den hastanede yattığım süre içinde ve sonrasında herhangi bir dönüş alamadım. Bir geçmiş olsun bile demediler. Bu konuda onlara bir sitemim var."

"Kaskım hayatımı kurtardı"

Motosikletin hayatının adeta bir parçası olduğunu kaydeden Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halen bunun arkasındayım. Gezdiğim yerler, verdiği his bambaşka... İleride devam eder miyim? Şu an böyle bir düşüncem yok. Aileme yaşattığım bu acının tarifi yok. Onlar için zor bir süreçti. 'Annem sakın bir daha binme kızım' dediği için şu an öyle bir düşüncem yok. Kaskım hayatımı kurtardı. Bana kaskımı anneannem almıştı. Motosiklet kullanmaya başladığım ilk dönemlerde benim iyi bir kaskım yoktu. Anneannem beni rüyasında kaza yaparken görmüş. Kendisi bana kask alabilmek için para biriktirip vermişti. Anneannemin aldığı kask da hayatımı kurtardı."

Ersoy'un avukatı Buğra Sarı da kazayla ilgili soruşturmanın bilirkişi incelemesi aşamasında olduğunu aktararak, hukuki süreci takip ettiklerini söyledi.