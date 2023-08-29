Eskişehir'de araç hırsızlığı! Kovalamaca sonrasında yakalandı Araç hırsızlığına yönelik polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 1 şüphelinin kovalamaca sonucunda yakalanarak 10 bin 466 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

İHA

Eskişehir'de araç hırsızlığı polis ekiplerini harekete geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, M.U. isimli şahsın garajından çalınan aracın bulunması amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler tarafından ara sokaklarda uzun süre takip edilen araç, çevre yolu kenarında şüpheli tarafından terk edildi.

Yaya olarak kaçan hırsızlık şüphelisi U.C.K. kovalamaca sonucu yakalandı.

Suç unsurları bulundu

Şahsın üzerinde ve araçta yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet mermi, 3,52 gram uyuşturucu madde, çalıntı olabileceği değerlendirilen 1 adet cep telefonu, uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar ve suç geliri olduğu düşünülen bir miktar para ele geçirildi.

10 bin 466 TL idari para cezası

Gözaltına alınan ve yoklama kaçağı olduğu tespit edilen U.C.K. hakkında adli işlem başlatıldığı ve trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 10 bin 466 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.