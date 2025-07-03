Eskişehir'de arkadaşına ceza kesilirken içki içmeye devam etti

Eskişehir'de gerçekleştirilen trafik denetimleri sırasında ilginç anlar yaşandı.
Gece saatlerinde Tepebaşı ilçesine bağlı Yenibağlar Mahallesi'nde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerince, bölgede alkol denetimi gerçekleştirildi
Ekipler, trafik kurallarını ihlal ettiği ve alkollü olduğu belirlenen sürücülere idari para cezası uyguladı.
ALKOLLÜ ÇIKTI
V.K. isimli erkek şahsın idaresindeki 26 ADC 959 plakalı otomobil de kontrol amacıyla ekiplerce durduruldu.
Yapılan alkol testinde sürücünün 1.14 promil alkollü olduğu belirlendi.
ARKADAŞI CEZA YERKEN İÇMEYE DEVAM ETTİ
Ehliyetine el konulan sürücüye 11 bin TL ceza kesildi. Öte yandan, bahse konu sürücünün alkollü arkadaşının davranışları göze çarptı.
Çevredeki bir sitenin bahçesine işeyen adam, durdurulan aracın yanında alkol içmeye devam etti.