Eskişehir'de arkadaşına ceza kesilirken içki içmeye devam etti Tepebaşı ilçesinde çevirmeye takılan bir alkollü araç sürücüsüne 11 bin TL para cezası uygulanırken ehliyetine de el kondu. Sürücü ceza yerken yanındaki yolcuların ise içki içmeye devam ettiği görüldü.