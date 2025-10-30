Eskişehir'de arkadaşını bıçaklayan şahıs polisi bekledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Eski Bağlar mahallesi Üniversite caddesi üzerinde bulunan bir lokantada bıçaklama olayı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre K.A. (63) isimli şahıs, arkadaşı Ramazan E. (66) ile henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı anlaşmazlık yaşadı.

ARKADAŞINI BIÇAKLADI

İddiaya göre K.A. İsimli şahıs arkadaşı Ramazan E.’yi karın ve bilek kısmından bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINID

66 yaşındaki yaralı, ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Arkadaşını bıçaklayan ve olay yerinden kaçmayan 63 yaşındaki şüpheli ise polise ekiplerince gözaltına alındı.