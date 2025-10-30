Abone ol: Google News

Eskişehir'de arkadaşını bıçaklayan şahıs polisi bekledi

Tepebaşı ilçesinde, tartıştığı 66 yaşındaki arkadaşını bıçaklayan şahıs, olay yerinde polisin gelmesini bekledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Yayınlama Tarihi: 30.10.2025 16:33
  • Eskişehir'de K.A., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı arkadaşı Ramazan E.'yi bıçakladı.
  • Olay yerine gelen polis, kaçmayan K.A.'yı gözaltına aldı.
  • Ramazan E., hastaneye sevk edilirken, K.A.'nın olay yerinde polisin gelmesini beklediği belirtildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Eski Bağlar mahallesi Üniversite caddesi üzerinde bulunan bir lokantada bıçaklama olayı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre K.A. (63) isimli şahıs, arkadaşı Ramazan E. (66) ile henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı anlaşmazlık yaşadı.

ARKADAŞINI BIÇAKLADI 

İddiaya göre K.A. İsimli şahıs arkadaşı Ramazan E.’yi karın ve bilek kısmından bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINID 

66 yaşındaki yaralı, ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Arkadaşını bıçaklayan ve olay yerinden kaçmayan 63 yaşındaki şüpheli ise polise ekiplerince gözaltına alındı.

