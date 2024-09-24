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Eskişehir'de bankacıdan skandal hareket: Zimmetine 1,5 milyon lira geçirdi

Eskişehir'de bankacıdan skandal hareket: Zimmetine 1,5 milyon lira geçirdi Özel bir bankada çalışan Onur U.'nun 70 yaş üstünde ve az kullanılan banka hesaplarından zimmetine para geçirdiği olayda, hesaplarında işlem yapıldığını fark eden bir müşterinin ihbarda bulunması sonrası gerçek ortaya çıktı.