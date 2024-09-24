Eskişehir'de bankacıdan skandal hareket: Zimmetine 1,5 milyon lira geçirdi
DHA

Şaşkına çeviren olay, Eskişehir'de özel bir şubesinde yaşandı.

Banka çalışanı Onur U., 70 yaş üstünde, az kullanılan ve 'Uyuyan hesap' olarak adlandırılan 20 müşteri hesabından zimmetine para geçirdi.

İHBAR SONRASI YAKALANDI

Olay, bir müşterinin hesaplarında kendisinden habersiz işlem yapıldığını fark etmesi sonrası ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktı.

İncelemede bulunan özel banka görevlileri ve polis ekipleri, bankacı Onur U.'nun müşteri hesaplarından zimmetine yaklaşık 1,5 milyon lira para geçirdiğini tespit etti.

GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerce, bankada yakalanan Onur U., sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Suçunu itiraf eden Onur U., işlemlerinin ardından Adliyesi'ne sevk edilip savcılık sorgusuna alındı.

Öte yandan, banka tarafından Onur U.'nun işlem yaptığı tüm hesaplarının incelemeye alındığı bildirilirken, soruşturmanın da sürdüğü aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
ensonhaber icon
Öznur Kaya
Editör