Eskişehir'de bankacıdan skandal hareket: Zimmetine 1,5 milyon lira geçirdi

Şaşkına çeviren olay, Eskişehir'de özel bir banka şubesinde yaşandı.
Banka çalışanı Onur U., 70 yaş üstünde, az kullanılan ve 'Uyuyan hesap' olarak adlandırılan 20 müşteri hesabından zimmetine para geçirdi.
İHBAR SONRASI YAKALANDI
Olay, bir müşterinin hesaplarında kendisinden habersiz işlem yapıldığını fark etmesi sonrası ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktı.
İncelemede bulunan özel banka görevlileri ve polis ekipleri, bankacı Onur U.'nun müşteri hesaplarından zimmetine yaklaşık 1,5 milyon lira para geçirdiğini tespit etti.
GÖZALTINA ALINDI
Ekiplerce, bankada yakalanan Onur U., sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Suçunu itiraf eden Onur U., işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesi'ne sevk edilip savcılık sorgusuna alındı.
Öte yandan, banka tarafından Onur U.'nun işlem yaptığı tüm hesaplarının incelemeye alındığı bildirilirken, soruşturmanın da sürdüğü aktarıldı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış