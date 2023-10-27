Eskişehir'de bilinçsizce park edilen kurye motosikletleri sorun oldu

İHA
Eskişehir Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi Bayramyeri Sokak'ta, bilinçsizce park edilen kurye motosikletleri sorun olmaya başladı.
Özellikle akşam saatlerine doğru sokağa park edilen kurye motosikletleri, esnafı canından bezdirdi.
Esnaf sıkıntılı
Özellikle akşam saatlerine doğru bir sürü kuryenin park ettiği sokakta bulunan esnaf işletmelerinin önünün kapatılmasından rahatsız oldu.
Konuyla ilgili uzun süredir rahatsızlıkları olduğunu ve artık bir çözüm üretilmesini beklediğini ifade eden esnaf, yetkililere çağrıda bulundu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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