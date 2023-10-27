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Eskişehir'de bilinçsizce park edilen kurye motosikletleri sorun oldu

Eskişehir'de bilinçsizce park edilen kurye motosikletleri sorun oldu Bilinçsizce sokağa park edilen kurye motosikletleri, esnafı rahatsız etmeye başladı. Konuyla ilgili uzun süredir rahatsızlıkları olduğunu ve artık bir çözüm üretilmesini beklediğini ifade eden esnaf, yetkililere çağrıda bulundu.