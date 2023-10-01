Eskişehir’de çaldığı otomobille birlikte yakalanan şahıs tutuklandı Eskişehir’de Tepebaşı ilçesi Atalantekke Mahallesi’nde meydana gelen otomobil hırsızlığı ile ilgili olarak bir gelişme yaşandı.

İHA Eskişehir’de Tepebaşı ilçesi Atalantekke Mahallesi’nde meydana gelen otomobil hırsızlığı ile ilgili olarak yakalanan oto hırsızı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı ilçesi Atalantekke Mahallesi’nde meydana gelen otomobil hırsızlığı ile ilgili olarak Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Eskişehir Bölge Trafik polis ekipleri ile koordineli şekilde yapılan çalışmalar sonucu hırsızlık şüphelisi çaldığı araçla birlikte yakalandı. Şüpheli tutuklandı Gözaltına alınan şüpheli, Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)