Eskişehir'de cami kapısını yumruklayan şahıs kamerada

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Merkez Yeni Mahallesi Sivrihisar-1 Caddesi'nde bulunan Dekovil Camii'nde geçtiğimiz günlerde ilginç bir saldırı gerçekleştirildi.

Caminin güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayda, bir şahsın caminin camlarını yumrukladığı görülüyor.

CEMAAT TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşanan olay cemaatin tepkisine yol açarken, konu polise ihbar edildi.

Şahsın caminin camlarının ve kapısının neden yumruklandığı ise halen bilinmiyor.

"NE KADAR AYIP, ÇİRKİN BİR HAREKET"

Dekovil Camii'ne gerçekleştirilen saldırı girişimi hakkında konuşan 68 yaşındaki Süleyman Eroğlu, "Ne kadar ayıp, ne kadar kötü ya. Çirkin bir hareket. Yapan kişi genç. Neden böyle yapıyorlar, anlayamadık. Derdi ne? Uyuşturucu mu aldı, sarhoş mu, kim bilir? Bu normal değil, anormal bir şey. Yazıklar olsun, hiç yakışmıyor. Camimize, kutsal mekana hakaret" dedi.