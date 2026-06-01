Ne baraj ne kuyu... Suyu havadan elde edip köylere dağıtıyorlar

Sistem, dağlık alanlara yerleştirilen ve yüksek verimlilik sunan yeni nesil lifli bir ağ yapısıyla işliyor.

Atlantik Okyanusu’ndan gelerek dağ zirvelerinde yoğunlaşan sisin içerisindeki mikroskobik su damlacıkları, bu özel kaplamalı yüzeye çarparak birleşiyor. İyice büyüyen damlalar, yer çekimi etkisiyle ağların altındaki toplama haznelerine akıyor.

Depolarda biriken bu temiz içme suyu, herhangi bir pompa veya enerji tüketimine ihtiyaç duyulmaksızın, yine yer çekiminden faydalanan boru hatlarıyla doğrudan aşağıdaki yerleşim yerlerine ulaştırılıyor.

Projede kullanılan modern polimer malzeme eski yöntemlere kıyasla su toplama kapasitesini çok ciddi oranda artırıyor.

Su çilesi bitti, kız çocukları okula döndü

Yerel bir kuruluş olan Dar Si Hmad tarafından yürütülen proje, bölgedeki günlük yaşam dinamiklerini de kökten değiştiriyor.

Temiz su temini için her gün kilometrelerce yürümek ve saatler harcamak zorunda kalan kadınların ve çocukların omuzlarındaki büyük yük artık hafifledi.

Geçmişte ailelerine su taşıma mecburiyeti nedeniyle eğitimden uzak kalmak zorunda kalan kız çocukları, suyun borularla köylerine gelmesi sayesinde artık düzenli olarak okula devam edebiliyor.

Birleşmiş Milletler dünyaya örnek gösterdi

Projenin ilk aşamalarında yerel halk, bilinen geleneksel yöntemlerin dışına çıkan bu çevreci yönteme oldukça temkinli yaklaşıyordu.

Toprağa hiç temas etmeyen, doğrudan havadan ve sisten elde edilen suyun doğallığı konusunda ciddi şüpheler ve önyargılar barındırıyorlardı. Ancak zamanla yapılan testler suyun kalitesini ve güvenilirliğini kanıtladıkça, bu endişeler yerini tamamen büyük bir güvene bıraktı.

Birleşmiş Milletler (BM) de sıfır enerji sarfiyatıyla çalışan bu benzersiz sistemi, küresel iklim krizi ve kuraklıkla mücadelede tüm dünyaya örnek bir uygulama olarak sunuyor.