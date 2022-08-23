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    Eskişehir'de cinayet anı kamerada

    Hüseyin Koç’un husumetlileri tarafından darbedilip bıçaklanarak öldürüldüğü olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
    • 23.08.2022 - 14:44
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 15:11
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    Eskişehir'de cinayet anı kamerada

    Eskişehir’de, Şirintepe Mahallesi’nde bulunan bir parkta 17 Ağustos'ta Hüseyin Koç ile husumetlileri arasında tartışma çıktı.

    Daha sonra şahıslar arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

    İHA'nın haberine göre kavga esnasında Hüseyin Koç darbedilip, bıçakla yaralandı.

    Eskişehir'de cinayet anı kamerada VİDEO

    Hastanede hayatını kaybetti

    Şüpheli şahıslar olay yerinden kaçarken, aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Hüseyin Koç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Olayla ilgili inceleme başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Birdal E., Hüseyin C., Adnan E., Serdar E. ile kaçmalarına yardım ettikleri öne sürülen Alaattin T., Ali E. ve Bircan E. yakalanarak gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Adnan E. ile Birdal E.’nin tutuklandığı, diğer 5 şahsın serbest bırakıldığı öğrenildi.

    Olay anının görüntüsü ortaya çıktı

    Şirintepe Mahallesi’nde bulunan bir parkta gerçekleşen olayın, bir vatandaş tarafından kaydedilen cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı.

    Yerde olduğu görülen Hüseyin Koç’un, şahıslar tarafından acımazsızca darbedildiği görüldü. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu anlar, görenleri hayrete düşürdü.

    Eskişehir de cinayet anı kamerada #1

    Eskişehir de cinayet anı kamerada #2

    Eskişehir de cinayet anı kamerada #3


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