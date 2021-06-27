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    Eskişehir'de dernekte kumara 149 bin lira ceza

    Dernekte kumar oynarken yakalanan 34 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 149 bin 124 lira idari para cezası uygulandı.
    • DHA
    • 27.06.2021 - 13:13
    • Güncelleme : 27.06.2021 - 13:26
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    Eskişehir'de dernekte kumara 149 bin lira ceza

    Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi’nde bir dernekte kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

    Savcılık talimatıyla derneğe baskın yapan polis ekipleri, 34 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

    PARA CEZASI YAĞDI

    Kimlikleri tespit edilen 34 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 149 bin 124 lira idari para cezası kesildi.

    DERNEK MÜHÜRLENDİ

    Mühürlenerek kapatılan derneğin sorumlusu hakkında ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ile bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak’ suçlarından adli soruşturma başlatıldı.

    Eskişehir'de dernekte kumara 149 bin lira ceza ViDEO


    Eskişehir de dernekte kumara 149 bin lira ceza #1

    Eskişehir de dernekte kumara 149 bin lira ceza #2

    Eskişehir de dernekte kumara 149 bin lira ceza #3

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