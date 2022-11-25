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    Eskişehir'de eğlence mekanı önünde kavga: 4 yaralı, 5 gözaltı

    İki taraf arasında sebebi bilinmeyen bir nedenle başlayan kavgada taraflar tekme tokatlar havada uçuşurken taraflar birbirine kasa fırlattı.
    • 25.11.2022 - 15:33
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    Eskişehir'de eğlence mekanı önünde kavga: 4 yaralı, 5 gözaltı

    Eskişehir'de bir eğlence mekanında dün akşam saatlerinde iki grup arasında tartışma çıktı.

    Nabızların yükseldiği tartışma kavgaya dönüştü.

    Büyüyen kavga mekanın dışına taşarak sokakta devam etti.

    O anlar kayıt altına alındı

    Olayın olduğu yere düşen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan kavgada tarafların acımasızca birbirlerine saldırdıkları görüldü.

    Yerde dakikalarca tekmelendi

    Tekmelerin ve yumrukların havada uçtuğu olayda, bir kişi aldığı darbeler sonucu yere yığıldı.

    Baş bölgesi dahil vücudunun çeşitli yerlerine defalarca tekme ve yumruk atılan şahıs, yerden kalkamadı.

    Birbirlerine kasa fırlatılar

    İHA'nın haberine göre, ayrı bir yerde birbirine saldıran grup ise çevreden buldukları çeşitli kasa kutu gibi malzemeleri birbirine fırlattı.

    Olay yerine polisler geldi

    Tarafların acımasızca tekmeler ve yumruklar ile birbirine saldırdığı kavga ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince sona erdi.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Tarafların güçlükle sakinleştirildiği olayda 4 kişi darbedilerek yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.

    5 şüpheli gözaltına alındı

    İHA'nın haberine göre, olayla ilgili emniyet mensupları tarafından başlatılan çalışmalar sonucu yakalanan 5 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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