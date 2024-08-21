Eskişehir'de emekli polis memuru, komşusunu sopayla dövdü Odunpazarı ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki Bahar Ganız, emekli bir polis memuru olan komşusu tarafından darbedildi. Sopayla dövüldükten sonra boğazının sıkıldığını söyleyen Ganız, koruma talebinde bulundu.

İHA

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaşayan Bahar Ganız, bir komşusu tarafından ağır şekilde darbedildi.

4 yaşındaki torunu Erdem Alköse ile bahçeye çıkan 54 yaşındaki Bahar Ganız, torunu arkadaşlarıyla oynadığı sırada içeri girdi.

SOPAYLA VURUP BOĞAZINI SIKTI

Küçük çocuklar bahçede oynadığı sırada çocuklardan rahatsız olduğunu söyleyen emekli polis memuru M.B., “Çocuklar sitenin sandalyelerini kıracak.” diyerek velilerini uyardı.

Torununun sandalyelere dokunmadığını, kırarsa yenisini alacağını belirten Ganız ise M.B.'ye itiraz etti.

İNKAR ETTİ

İkili arasında çıkan tartışma üzerine M.B., eline geçirdiği sopa ile kadına vurup, boğazına sarıldı ve sözlü olarak hakaret etti.

Daha sonra yine iddiaya göre ihbar üzerine siteye gelen polislere ise M.B., olayı kendisinin gerçekleştirmediğini belirtti.

EVİNDEN ÇIKMAYA KORKUYOR

Komşusundan şikâyetçi olan Bahar Ganız, hastaneden darp raporu aldı.

Vücudunun farklı yerlerinde morluklar ve izler bulunan Ganız, korkusundan site bahçesine çıkamadığını ve bundan dolayı da koruma kararı talep ettiğini belirtti.

"YENİSİNİ ALIRIM DEDİM, SALDIRDI"

Konuyla ilgili konuşan Bahar Ganız, “Dün akşamüstü bahçede torunumu oynatırken karşı komşu çocuklar sandalyeleri kırıyor diye bana sopayla saldırıda bulundu.

'Çocuklar sandalyeleri kırıyor, bunlar benim şahsı sandalyem diyor' ama onun şahsı sandalyesi değil, apartmanın ortak sandalyeleri. Ben de ‘Çocuklar kırsın, ben yenisini alırım' dedim. Bu sefer daha çok sinirlendi. Bana saldırıda bulundu. Ben de anında polisi aradım.

"EMEKLİ POLİS MEMURUYUM, SENİ VURURUM"

Polise gittik, şimdi de savcılığa koruma talebinde bulunmaya geldim. ‘Emekli polis memuruyum sen bana ne yapabileceksin, seni silahla vururum' dedi. Başkalarına karşı da böyle davranışları ve tehditleri oldu.

Herkesle bir vukuatı var. Hem sözlü hem fiziki şiddet mevcut. 5x5 kalınlığında bir sopa buldu, onunla kaburgama vurdu. Sol kaburgamın altında iz var.

"POLİSİ GÖRÜNCE 'BU ŞAHSI TANIMIYORUM' DEDİ"

Torunumu alıp uzaklaşırken bu seferde boğazımı sıkmaya başladı. Polisler gelince ‘Ben bu şahsı tanımıyorum, kızım sen kimsin' demeye başladı. Polisler bizi götürdü, darp raporu aldım. Şimdi de avukatıma talimat verdim, işlem başlatıyoruz.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)