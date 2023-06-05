Eskişehir'de evine gittiği arkadaşını döverek öldürdü Tepebaşı ilçesinde Tolga Ç. isimli şahıs, evine gittiği Muhittin Bural'ı dövdükten sonra başına sert bir cisimle vurdu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bural'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

DHA

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde dehşet bir olay yaşandı.

Muhittin Bural ile evine gelen arkadaşı Tolga Ç. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tolga Ç., dövdüğü Bural’ın başına sert bir cisimle vurdu.

Hayatını kaybetti

Gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, Tolga Ç.’yi gözaltına aldı. Çağrılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Muhittin Bural’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Muhittin Bural’ın cenazesi, polis ve savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Adliyeye gönderildi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan şüpheli Tolga Ç. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.