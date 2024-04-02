Eskişehir'de FETÖ operasyonu Eskişehir'de FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

DHA

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 şüphelinin FETÖ/PDY’nin il yapılanmasında yer aldığını tespit etti.

Bir süre izlenen şüpheliler, operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgütün sözde bölge sorumlusu, il muhasebecisi, il muhasebe yardımcısı ile ATM (Arama Tarama Mesulü) sorumlusu konumunda olduğu bildirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan örgütün sözde mali yapılanma sorumluları, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Örgüt için birçok alanda faaliyetle suçlanıyorlar

Şüpheliler, örgüte ve örgüt mensubu ailelere maddi destek sağlama, örgüt içinde dağılmayı önlemek için faaliyetlerde bulunma, örgüte yeni eleman temini için çalışmalar yürütme, firari ve kaçak durumundaki örgüt mensuplarının saklanmaları için gaybubet evi ayarlama ve işlem görmüş örgüt mensuplarının yurt dışına kaçmalarına yardım etmekle suçlanıyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)