Eskişehir'de gençler, yaşlı otopark görevlisini canından bezdirdi

Eskişehir'de 15 yaşlarında çocuklardan oluşan bir grup, akşam saatlerinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne geldi.

Kendilerine eğlence arayan çocuklar, Millet Bahçesi'nin altında yer alan otopark görevlisi yaşlı adama sataşmaya başladı.

YAŞLI ADAMI SAATLERCE KIŞKIRTTILAR

Sürekli bir arada gezen çocuklar, parkın içerisindeki farklı kapılardan bağırarak ve laf atarak otopark görevlisini yaklaşık 3 saat boyunca kışkırttı.

Durum karşısında öfkelenen adam zaman zaman bağırarak ikazda bulunurken, çocuklar ise kahkahalar atarak görevli adamla dalga geçti.

BAŞINDAN AŞAĞI SU DÖKECEKLERDİ

Oldukça öfkelenen adam, yaşadığı sinir bozucu olayın önüne geçmek için Millet Bahçesi'nin içerisindeki otopark kapılarının hepsini kilitledi.

Yine de pes etmeyen çocuklar, bu defa ise otoparkın ana kapısının önüne kadar giderek adamla uğraşmaya devam etti.

Hatta kendi aralarında, otopark görevlisi dışarıya kadar çıkarsa başından aşağıya su dökmeyi bile planladılar.

O ANLAR KAMERADA

Adamın bir noktadan sonra kendilerine kayıtsız kalması nedeniyle polisi aramış olabileceğini tahmin eden çocuklar, yakalanmamak için bölgeden uzaklaştı.

Sabrıyla sınanan adam, başından geçen olayı bölgeye gelen mahalle bekçilerine anlattı.

Cep telefonu kamerası ile saniye saniye kayıt altına alınan o anlar tepki çekti.