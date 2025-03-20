Eskişehir'de gıda denetiminde 1,4 milyon TL ceza kesildi

İHA

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı il müdürlükleri ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Eskişehir Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen 'Tüketici Sağlığının Korunması ve Gıda Arzına Yönelik Çalışmalar' ile ilgili haftalık faaliyet raporunu yayınladı.

DENETİMLER YAPILDI

Paylaşılan bilgiye göre; 8-14 Mart 2025 tarihleri arasında 187 risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 66 ithalat işlemleri, 16 numune alımı ve 220 ihracat işlemleri gerçekleştirildi.

1 MİLYON 433 BİN 772 TL CEZA KESİLDİ

Yapılan kontroller sonucunda, uygulanan 5 idari yaptırım sonucunda toplam 1 milyon 433 bin 772 TL para cezası kesildi. Ayrıca 1 toplatma kararı alındığı belirtildi.