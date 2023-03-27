Eskişehir’de hayatından endişe edilen kadın, çöp evden çıktı Komşularının bir süredir haber alamadığı ve hayatından endişe ettiği için polise ihbarda bulunduğu 70 yaşındaki kadının, evinde çöp biriktirdiği ortaya çıktı. Polisler tarafından evden çıkarılan kadın, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla hastaneye götürülürken, çöp evin temizlenmesi için adli işlem başlatıldı.

DHA Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Şarhöyük Mahallesi Gap Sokak üzerindeki tek katlı evde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Nahide Gönültaş’tan bir süredir haber alamayan komşuları, hayatından endişe ettiklerini belirterek polise ihbarda bulundu. Tonlarca çöp topladı Evin önüne gelen polis ekipleri, yaklaşık yarım saat Nahide Gönültaş’a ulaşmaya çalıştı. Kapıyı açan Gönültaş, evde yalnız yaşadığını belirterek kimseden yardım talep etmediğini söyledi. Evin kapısına kadar çöp olduğunu gören polisler, yaptıkları kontrolde Nahide Gönültaş’ın evinde tonlarca çöp topladığını belirledi. Hastaneye kaldırıldı Polisler tarafından evden çıkarılan Nahide Gönültaş, sağlık kontrolünden geçirilmesi için ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Çöp evin temizlenmesi için Tepebaşı Belediye Başkanlığı ve savcılık tarafından adli işlem başlatıldı.