Eskişehir'de hırsızlık için girdiği evde kadını öldüren sanığa indirimsiz ceza Zafer Mahallesi Özen Sokak'ta meydana gelen olayda hasta nakil ambulansı şoförünün, hırsızlık için girdiği evde Safinaz Ayten'i darbederek öldürmesi sonrası yargılandığı davada karar belli oldu.

İHA

22 Ocak 2024 tarihinde Eskişehir'de Zafer Mahallesi Özen Sokak'ta kumar borcunu ödeyemeyen hasta nakil ambulansı şoförü Mehmet U., hırsızlık için girdiği evde 2 yaşındaki Safinaz Ayten'i darbederek öldürmesi sonrası yapılan çalışmalar ile yakalandı.

Yargılama sonrası, Mehmet U. hakkında indirimsiz şekilde 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'Yağma' suçundan 11 yıl ve ‘Hırsızlık' suçundan 6 yıl hapis cezası verildiği öğrenildi.

BOYNUNUN KIRIK OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Eve gelen eşi M.A. ve oğlu Ö.A. tarafından salonda hareketsiz bir şekilde yatarken bulunan Safinaz Ayten'in ölümü, 112 Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine eve gelen sağlık ve polis ekiplerince yüz ve bilek kısmındaki morluklar sebebiyle şüpheli bulunmuştu.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı.

İncelemeler neticesinde, Safinaz Ayten'in boynunun kırık olduğu ve darp sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği tespit edildi.

Sonrasında, Safinaz Ayten'in cansız bedeni, otopsisinin yapılması amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

ARAMALARDA BİR MİKTAR PARA ELE GEÇİRİLDİ

Olay sonrası İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda, güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek, Safinaz Ayten'in evine yüzü kar maskeli elleri eldivenli bir şüphelinin girdiği tespit edildi.

Ayrıca, kamera kayıtlarında yapılan incelemeler sonucunda şüphelinin, bir sağlık kuruluşunda hasta nakil ambulansı şoförü olarak ve bir kereste fabrikasında çalışan Mehmet U. isimli şahıs olduğu belirlendi ve yapılan aramalarda eldiven ve bir miktar para ele geçirildi.

ANAHTARLARI İŞ ARKADAŞINDAN ÇALMIŞ

Olaya ilişkin ulaşılan detaylar ise şaşkınlık yarattı.

Şüphelinin kereste fabrikasında çalışan iş arkadaşı Safinaz Ayten'in eşinden evde altın olduğunu öğrendiği ve anahtarını çaldığı öğrenildi.

Mehmet U.'nun, hırsızlık amacıyla eve girdiği, Safinaz Ayten'in kolundaki bileziği çaldığı ve bir kuyumcuya sattığı bildirildi.

OKSİJEN YETERSİZLİĞİNDEN YAŞAMINI YİTİRMİŞ

Başlatılan çalışma kapsamında yakalanarak gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet U., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Davanın Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, tutuklu sanık Mehmet U. hazır bulunurken, duruşmaya, Safinaz Ayten'in yakınları ile taraf avukatları da katıldı.

Bir önceki duruşmada Safinaz Ayten'in ölüm nedeniyle alakalı olarak talep edilen Adli Tıp Kurumu raporunun, mahkeme dosyasında yer aldığı bildirildi.

Söz konusu raporda, Safinaz Ayten'in, ağız ve burun kapanması ve boyna baskı uygulanması sonucu oksijen yetersizliğinden kaynaklanan boğulma sebebiyle yaşamını yitirdiği kaydedildi.

SANIĞIN SON SÖZÜ “2 ÇOCUĞUM VAR” OLDU

Karar öncesi mahkeme heyeti tutuklu sanık Mehmet U.'ya son sözünü sorması sonrası sanık, Adli Tıp Kurumu raporunu kabul etmeyerek, şu sözleri sarf etti:

Hakkımdaki Adli Tıp Kurumu ve kriminal raporlarındaki aleyhime olan hususları kabul etmiyorum.



2 çocuğum var, kararda dikkate alınmasını istiyorum.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)