Eskişehir'de husumetli şahısların silahlı çatışmasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı Husumetli olduğu öğrenilen 2 taraf arasında çıkan silahlı çatışmada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Polis yaşanan çatışmayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA

Eskişehir'in Şeker Mahallesi’nde bulunan Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası’nın arka girişinde Hüseyin T. ve oğlu Süleyman T. ile Hüseyin Y. arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Geçtiğimiz dönemlerden de iki aile arasında husumet bulunduğu öğrenilirken, çıkan kavgada silahlar konuştu.

3 kişi yaralandı

İki tarafı arasında çıkan silahlı çatışmada, Hüseyin T. ile oğlu Süleyman T. ile 20 yaşındaki Hüseyin Y. yaralandı.

Baba-oğul, kendi imkanları ile gittikleri Eskişehir Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Durumu ağır

Vücuduna isabet eden çok sayıda mermiyle ağır yaralanan 20 yaşındaki Hüseyin Y., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ameliyata alınan Hüseyin Y.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)