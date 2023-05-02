Eskişehir'de husumetlisinin dövdüğü adam hastanede öldü Mihalıççık ilçesinde, Ferahi K. tarafından sopayla dövülen Ertuğrul Akan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Güce Mahallesi'nde oturan 63 yaşındaki Ferahi K., aralarında daha önceden husumet olan 64 yaşındaki Ertuğrul Akan ile dün sokakta karşılaştı.

Sopayla dövüp ağır yaraladı

İkili arasında tartışma kavgaya dönüştü ve Ferahi K., sopayla döverek Ertuğrul Akan’ı başından ağır yaraladı.

Hastanede hayatını kaybetti

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Akan, ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından şüpheli Ferahi K., gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ifadesi için Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Soruşturma sürüyor.