Eskişehir'de ilkokulun önünde tehlikeli drift manzarası: Sürücüye ceza yağdı Drift attığı tespit edilen araç 2 ay trafikten men edilirken, daha önceden aday sürücü belgesi iptal edildiği belirlenen sürücüye 28 bin 532 TL para cezası kesildi.

İHA

İnsan hayatını tehlikeye atan sürücüler tek tek tespit ediliyor.

Tehlikeli manevralar, cezasız da kalmıyor.

Ancak caydırıcı olarak görmeyenler, benzer manzaralar ortaya çıkarmaya devam ediyor.

Okulun önünde drift attı

Bu kez olayın adresi, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bulunan bir ilkokulun önü oldu.

‘Drift’ attığı tespit edilen aracın yakalanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Aday sürücü belgesi iptal edildi

Trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek ‘drift’ yaptığı gerekçesi ile plakası ve yeri tespit edilen aracın sürücüsüne yönelik yapılan kimlik kontrolünde, şahsın daha önceden almış olduğu aday sürücü belgesinin iptal edildiği belirlendi.

20 bin 342 TL ceza yazıldı

Araç sürücüsüne, sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullandığı için 8 bin 190 TL ve 'Dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi Drift' maddesinden 20 bin 342 TL olmak üzere toplam 28 bin 532 TL para cezası uygulandı.