DHA

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir mahallenin muhtarı Hüseyin Erdemir, dün akşam saatlerinde özel bir araziye inşaat atığı döküldüğünü öğrendi.

Arsaya gittiğinde kamyonla atık bırakan kişileri görüp uyaran ve bu durumu fotoğraflayan Erdemir, iddiaya göre 4 kişinin saldırısına uğradı.

SALDIRGANLAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Mahallelinin gelmesiyle şüpheliler kamyonla uzaklaştı.

Darp raporu alan Erdemir, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

"SENİNLE GÖRÜŞECEĞİZ"

Hafif yaralandığını ve hakaretlere maruz kaldığını ifade eden Erdemir şu sözleri kullandı:

Boş arsaya inşaat atıkları bırakan 4 kişiyi uyardım. Fotoğraf çekerken, 'sen kimsin? Niye geldin?' dediler. Mahalle muhtarı olduğumu söyledim. 'buraya çöp dökemezsiniz' dedim ama izinleri olduğunu söylediler. Şahıs arsası olduğu için belediyenin izin vermeyeceğini söyledim.



Daha sonra zabıtaya ve bana küfrettiler. Üzerime 4 kişi saldırdı ve beni darbettiler. Montum falan yırtıldı, şikayetçiyim. Vatandaşlar gelince kaçtılar. 'seninle görüşeceğiz, bunu burada bırakmayacağız' diye tehdit ettiler. Davanın takipçisi olacağım, bunu burada bırakmayacağım.

MESLEKTAŞLARI MUHTARA DESTEK OLDU

Odunpazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Gürdoğan, Erdemir’in yaşadığı saldırıyı kınadıklarını söyledi.

Diğer mahalle muhtarlarının da Erdemir’e destek olduğunu kaydeden Gündoğan şöyle konuştu:

Hem vatandaşların hem de devletin en yakın temsilcisi olan muhtarlarımıza yönelik yapılan bu tür saldırılar hem bireylerin hem de toplumun huzurunu bozan kabul edilemez bir davranıştır. Bu tür olayların, toplumsal barışa ve birlikteliğe zarar verdiği unutulmamalıdır. Bu vahim saldırıyı kınıyor, saldırganların bir an önce adalet önünde hesap vermelerini bekliyoruz.

Başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü, ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.