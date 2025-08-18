Eskişehir'de işçi, makineye sıkıştı

Eskişehir'de acı bir olay yaşandı...
Eskişehir 75. Yıl OSB Mahallesi, 25. Cadde üzerinde faaliyet gösteren bir metal ve plastik parça üretimi yapan fabrikada meydana gelen olayda, K.G. isimli işçi çalıştığı makineye sıkıştı.
SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARTILDI
Çalışma arkadaşlarının feci bir şekilde sıkıştığını gören diğer işçiler, durumu 112 Acil Çarı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan K.G., Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
İŞÇİNİN SAĞLIK DURUMU AĞIR
İşçinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla alakalı inceleme başlattı.
Öte yandan, yaşadıkları şoku atlatamayan işçinin bazı mesai arkadaşları gözyaşı döktü.