Valilik yasaklarına rağmen ‘onur yürüyüşü’ adı altında toplanan bir grup LGBT üyesi, pankart ve afişlerle yürüyüş düzenledi. Polis, 10 üyeyi gözaltına aldı. Üyeler ifadelerinden sonra serbest kaldı.

Eskişehir Valiliği, ‘LGBT onur yürüyüşü’ adı altında yapılacak her türlü eylemi 24 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında yasakladı.

Buna rağmen Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi’nde bir araya gelen bir grup ise ara sokaklarda ellerinde pankart ve afişlerin yanı sıra flamalarla yürüyüş düzenledi.

Grup üyeleri ile polis arasında kovalamaca

Üniversite Bulvarı’na çıkmak isteyen grubu durduran polis ekipleri, yürüyüşün yasa dışı olduğunu belirterek, dağılmaları konusunda uyarıda bulundu.

Polisin uyarısına rağmen yürüyüşü ara sokaklara kaçarak sürdüren grup üyeleriyle polis arasında kovalamaca yaşandı.

Eskişehir’de izinsiz LGBT yürüyüşü: 10’u da serbest ViDEO

10 üye gözaltına alındı

Polis, izinsiz yürüyüş düzenlediği belirlenen 10 kişiyi gözaltına aldı.

Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen 10 kişi, ifadeleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Hepsi serbest kaldı

İfadeleri alınan LGBT üyeleri daha sonra serbest bırakıldı.

DHA’nın haberine göre şüpheliler hakkında emir ve yasaklara uyulmaması nedeniyle adli soruşturma başlatıldı.

Valilik yasaklamıştı

Eskişehir Valiliği, aldığı kararla LGBT ve ona destek için yapılacak eylemleri açıkladığını şöyle duyurmuştu:

“LGBTİ (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans ve İntersex) dernekleri, benzeri oluşumlar ve gruplar ile bu grupların yapmış olduğu bu tür eylemleri desteklemek veya protesto etmek amacıyla ilimizde kamuya açık alanlarda yapılması düşünülen her türlü etkinliğin (toplanma ve toplanma teşebbüsünde bulunma, basın açıklaması, yürüyüş, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş/pankart asma, protesto eylemi, şenlik, festival vb.) Eskişehir Valiliği’nin 22 Haziran 2022 tarih ve 378 sayılı kararı ile 23 Haziran 2022 tarihi saat: 00.01 ile 7 Temmuz 2022 tarihi saat 24.00’e kadar (15) gün süreyle yasaklanmıştır.”





Eskişehir'de geçen yıl 1 Temmuz’da izinsiz olarak 'LGBT onur haftası' yürüyüşü yapmak isteyen 1’i avukat 20 kişi, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.