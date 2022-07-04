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- Eskişehir’de izinsiz LGBT yürüyüşü: 10’u da serbest
Eskişehir’de izinsiz LGBT yürüyüşü: 10’u da serbest
- 04.07.2022 - 16:58
- Güncelleme : 04.07.2022 - 17:20
Eskişehir Valiliği, ‘LGBT onur yürüyüşü’ adı altında yapılacak her türlü eylemi 24 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında yasakladı.
Buna rağmen Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi’nde bir araya gelen bir grup ise ara sokaklarda ellerinde pankart ve afişlerin yanı sıra flamalarla yürüyüş düzenledi.
Grup üyeleri ile polis arasında kovalamaca
Üniversite Bulvarı’na çıkmak isteyen grubu durduran polis ekipleri, yürüyüşün yasa dışı olduğunu belirterek, dağılmaları konusunda uyarıda bulundu.
Polisin uyarısına rağmen yürüyüşü ara sokaklara kaçarak sürdüren grup üyeleriyle polis arasında kovalamaca yaşandı.
Eskişehir’de izinsiz LGBT yürüyüşü: 10’u da serbest ViDEO
10 üye gözaltına alındı
Polis, izinsiz yürüyüş düzenlediği belirlenen 10 kişiyi gözaltına aldı.
Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen 10 kişi, ifadeleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Hepsi serbest kaldı
İfadeleri alınan LGBT üyeleri daha sonra serbest bırakıldı.
DHA’nın haberine göre şüpheliler hakkında emir ve yasaklara uyulmaması nedeniyle adli soruşturma başlatıldı.
Valilik yasaklamıştı
Eskişehir Valiliği, aldığı kararla LGBT ve ona destek için yapılacak eylemleri açıkladığını şöyle duyurmuştu:
“LGBTİ (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans ve İntersex) dernekleri, benzeri oluşumlar ve gruplar ile bu grupların yapmış olduğu bu tür eylemleri desteklemek veya protesto etmek amacıyla ilimizde kamuya açık alanlarda yapılması düşünülen her türlü etkinliğin (toplanma ve toplanma teşebbüsünde bulunma, basın açıklaması, yürüyüş, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş/pankart asma, protesto eylemi, şenlik, festival vb.) Eskişehir Valiliği’nin 22 Haziran 2022 tarih ve 378 sayılı kararı ile 23 Haziran 2022 tarihi saat: 00.01 ile 7 Temmuz 2022 tarihi saat 24.00’e kadar (15) gün süreyle yasaklanmıştır.”
Eskişehir'de geçen yıl 1 Temmuz’da izinsiz olarak 'LGBT onur haftası' yürüyüşü yapmak isteyen 1’i avukat 20 kişi, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.