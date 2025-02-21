Eskişehir'de jandarmanın sorguladığı bin 155 şahıstan 17'sinin arandığı tespit edildi

İHA
Ülke genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor...
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde, Huzurlu Okul Önleri ve Huzurlu Sokaklar Uygulaması icra edildi.
ARANMASI OLAN 17 ŞAHIS YAKALANDI
Bu kapsamda, bin 155 şahıs sorgulanırken 605 araç, 44 park, 74 sokak, 49 iş yeri, 50 okul ve 1 öğrenci yurdu kontrol edildi.
Çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 17 şahıs, ekiplerce yakalandı.
SORGULANANLARIN ÜZERİNDE UYUŞTURUCU ÇIKTI
Şahısların üst aramasında 28,8 gram sentetik kannabinoid ve bonzai uyuşturucu madde ele geçirildi.
Narkotik suçundan yakalanan şüpheli şahıs hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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