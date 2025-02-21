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Eskişehir'de jandarmanın sorguladığı bin 155 şahıstan 17'sinin arandığı tespit edildi

Eskişehir'de jandarmanın sorguladığı bin 155 şahıstan 17'sinin arandığı tespit edildi Jandarma ekiplerince yapılan uygulamada sorgulanan bin 155 şahıstan 17'sinin çeşitli suçlardan arandığı, üst aramalarında ise 28,8 gram sentetik kannabinoid ve bonzai uyuşturucu madde ele geçirildi.