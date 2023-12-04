Eskişehir'de kayıp 2 gencin trafik kazasında öldüğü tespit edildi Eskişehir'de 1 Aralık'tan bu yana kayıp olarak aranan 2 gencin geçirdikleri trafik kazasında yaşamlarını yitirdikleri belirlendi.

İHA

Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki evlerinden 1 Aralık günü akşam saatlerinde otomobille ayrılan 24 yaşındaki Ümit Yaşar Çetin'den ve 22 yaşındaki Bilal Kuru'dan haber alamayan aileleri emniyete müracaatta bulundu.

Polis ve jandarma ekiplerince arama çalışmaları başlatıldı.

Pazar günü akşam gece saatlerinde gelen ihbar ile 2 gencin İmişehir Mahallesi'nde trafik kazası yaptığı belirlendi.

Olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Eğlenmek için kent merkezine gelmişler

Polis ve jandarma ekiplerinin yaptıkları arama çalışmalarında Ümit Yaşar Çetin'in ve Bilal Kuru'nun alkollü bir eğlence mekanına eğlenmeye gittikleri tespit edildi.

Eğlence mekanı çıkışında kaza yaptıkları değerlendirilen gençlerin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Otomobil su arıtma tesisine uçtu

Kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkan araç yaklaşık 5 metre aşağıda bulunan su arıtma tesisine uçtu.

Kazada Ümit Yaşar Çetin'in ve Bilal Kuru'nun çarpışma etkisiyle araçtan savrulduğu belirlendi.

Ümit Yaşar Çetin'in cansız bedeni aracın yanında, Bilal Kuru'nun cansız bedeni ise yaklaşık 60 metre ilerde bulundu.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Kazanın duyulmasının ardından olay yerine gelen Ümit Yaşar Çetin'in ve Bilal Kuru'nun yakınları gördükleri manzara karşısında sinir krizi geçirdi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ümit Yaşar Çetin ve Bilal Kuru'nun cansız bedenleri otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)