Eskişehir'de kazada ölen gencin ilginç paylaşımı
İHA

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde otoyolda seyreden 24 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ceyhun Bilen, Babadat Mahallesi’ne gedliği sırada direksiyon hakimiyetini kaybettti.

Kontrolden çıkan motosiklet, E.K. idaresindeki kamyona arkadan çarptı.

GENÇ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

sonrası olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Bilen, ambulans ile Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Burada tedavi altına alınan Ceyhun Bilen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"BU FİLMİN SONUNDA BİRİMİZ HURDALIĞA BİRİMİZDE MEZARA”

Öte yandan Ceyhun Bilen’in kişisel sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda motosiklet ile paylaşımlarının yoğun olduğu görülürken, bir gönderisindeki “Bu filmin sonunda birimiz hurdalığa birimiz de mezara.” sözü dikkat çekti.

Bilen’in cenazesi, ikindi namazının ardından Biçer Mahallesi’ndeki kabristana defnedilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Büşra Yıldız
Editör