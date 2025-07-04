Eskişehir'de kazaya karışan otomobilin alkollü yolcusu polise zorluk çıkarttı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde seyir halinde olan Y.Y. isimli şahsın idaresindeki ticari taksi, seyir halinde olan C.Ç. isimli şahsın idaresindeki otomobile iki bulvarın kesiştiği noktada sol tarafından çarptı.

Yaşanan çarpışma sonucunda taksi kullanılamaz hale gelirken, tamponu otomobilin kapısına saplandı.

Kazada, takside bulunan 1 erkek yolcu yaralandı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralı yolcu, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerince sürücülere alkol testi yapıldı.

Test sonucunda, otomobil sürücüsü C.Ç.'nin 1 promil üstü alkollü olduğu belirlendi.

İlk ambulansın hastaneye gitmesinden kısa bir zaman sonra kendisini iyi hissetmediğini ifade eden ticari taksi şoförü Y.Y., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

ALKOLLÜ YOLCU POLİSE ZORLUK ÇIKARTTI

Otomobilde yolcu olarak bulunan alkollü bir erkek şahıs, bu esnada aracın arka tarafına yaslanarak beklemeye koyuldu.

Polis ekipleri kazalı aracın fotoğrafını çekmek için şahıstan kenara çekilmesini isteyince kısa süreli gerginlik yaşandı.

"Böyle çekemiyor musunuz, hayırdır" diyen şahsa bir polis memuru, "Size mukavemetten işlem yaparım. Şu an görevimi engelliyorsunuz." dedi.

SAKİNLEŞTİĞİ SIRADA POLİS EKİPLERİNİ YANLIŞ ANLADI

Yüksek miktarda alkollü olduğu değerlendirilen adamın arkadaşları, onu sakinleştirmek için yoğun çaba sarf etti.

Tekrardan kenarında beklemeye başlayan adam, ekip otomobili çevresinde konuşan bir polisi yanlış anladı ve tekrardan sinirlenerek, "Video var mı? Beni şoför olarak görüyor." diyerek bağırmaya başladı.

GÜÇLÜKLE UZAKLAŞTIRILDI

Polisin üzerine yürüyen adam, ekipler kendisine ısrarla "Sen şoför değilsin" demesine rağmen zorluk çıkarttı.

Polise kimliğini de ibraz etmek istemeyen alkollü adam, güçlükle bölgeden uzaklaştırıldı.

Kullanılamayacak duruma gelen taksi çekici yardımıyla kaza mahallinden kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.