Eskişehir'de kazaya sebep oldu: Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, henüz plakası belirlenemeyen bir otomobil, caddede yasak olmasına rağmen U dönüşü yaptı.

Sağdaki şeritten aniden dönen otomobilin arkasından gelen bir motosikletli, panikleyerek gidon hakimiyetini kaybetti.

BİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ YOLUNA DEVAM ETTİ

Yanlamasına yere düşen motosikletli ayağa kalkamazken otomobil sürücüsü, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Tepki çeken o anlar güvenlik kamerası ile saniye saniye kayıt altına alındı.

BÖLGEDE SÜREKLİ YAŞANAN KAZALAR İÇİN ÇÖZÜM İSTENİYOR

Geçtiğimiz gün yine aynı yerde yaşanan kazada, bir otomobilin yasak olmasına rağmen Atatürk Caddesi'nden Taşköprü Caddesi'ne doğru dönmeye çalıştığı sırada çarpıştığı motosikletli kurye yaralandı.

Neredeyse her gün benzer kazaların yaşandığı çevredeki esnaf, konuyla ilgili şikayetlerini ve çözüm önerilerini dile getirdi.

Caddedeki kazaların azalmasını isteyen esnaf; sürücülerin trafik kurallarına daha duyarlı olmasını, yetkililerin ise bazı ağaç dalları nedeniyle görünmeyen levhalarla ilgili çalışma yapmasını istedi.

"LEVHALAR AĞAÇLARIN ARKASINDA KALDIĞI İÇİN GÖZÜKMÜYOR"

Çevre esnaflarından Adem Balta, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

Her gün bir kaza yaşanıyor, şahit oluyoruz. İnsanlar kurallara uymadığı, sabırsız olduğu için bir motosiklet kazası oluyor. Genelde taşıtlar, motosikletlilere çarpıyor. Hem ortaya maddi hasar çıkıyor hem de bazı insanlar sağlık sorunu yaşıyor. Geçenlerde otomobil çarpması nedeniyle bir arkadaşın kolu kırıldı.



Levhalar ağaçların arkasında kaldığı için gözükmüyor. İnsanlar da bazen levhaları göremiyor olabilir. Levhayı göremedikleri için de buradaki trafik kuralını bilmiyorlar ve bu durum kazaya sebep olabiliyor. İnsanlar sabırlı ve sakin, sinirlerine hakim olsunlar. Kurallara uysunlar. Evet, caddemiz dar.

"DÖNÜŞ OLMAYAN YERLERDE U ATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Hem motosiklet sürücüsü hem de çevre esnafı olan Buğra Erdoğan ise, şunları söyledi: