Eskişehir'de kedi yuvasına zarar verdiler

İHA

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, kediler için yuva yapıldı.

Tepebaşı ilçesi Ülkü Sokak'ta yapılan kedi yuvasına, zarar verilmemesi ve yuvanın amacına uygun kullanılması için not yazıldı.

Yuva üzerine yazılan ‘Lütfen Ellemeyin' ve ‘Kedileri Sevin ve Besleyin' notları beklenilen farkındalığı oluşturmadı.

KEDİ YUVASI PARÇALANDI

Yazılan nota rağmen kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından, kedi yuvası kullanılamaz hale getirildi.

Duyarsız vatandaşlar tarafından parçalanan kedi yuvası dikkat çekti.