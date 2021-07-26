Eskişehir’in Tarihi Odunpazarı Evlerinin bulunduğu bölgede bir sokak kedisi öldürülerek mama ve su kabının yanına bırakıldı.

Eskişehir'de Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi’ndeki Çürükhoca Sokağı üzerinde esnafın beslediği bir sokak kedisi vardı.

Kedi öldürülüp esnafın koymuş olduğu mama ve su kabının olduğu yere bırakıldı.

Esnafın polise haber vermesiyle birlikte olay yerine gelen ekipler inceleme başlattı.

Tetkikler kapsamında polis ekipleri konuyla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini inceleme altına aldı.

KARIN BÖLGESİ YARILMIŞ HALDE BULUNDU

Karın bölgesi yarılan ve iç organları dışarda bir vaziyette cansız yatan kedinin üzeri kapatıldı.

Turistlerin yoğun bir şekilde bulunduğu sokakta zaman zaman kötü kokular duyuldu. Oradan geçen turistlerin olay yerini meraklı gözlerle incelediği görüldü. Sokağa gelen belediye ekipleri ölü kediyi bulunduğu noktadan kaldırdı.

Öte yandan, kaldırılan kedi ölüsünün ardından diğer sokak kedilerinin mama ve suya dokunmadan sadece kedinin yattığı yeri uzun süre koklaması dikkatlerden kaçmadı.

Eskişehir’de kediyi öldürüp mama ve su kabının yanına bıraktılar VİDEO



''BAZI ESNAFLAR KEDİLERİMİ RAHATSIZ EDİYORDU''

Sokak üzerinde dükkanı bulunan esnaf Yasemin Dönertaş, bulduğu kedi cesedinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Kedinin başka bir yerde öldürülüp sokağa getirildiğini iddia eden Dönertaş, herhangi bir iki hayvan arasında oluşabilecek bir kavgada mama ve su kaplarının zarar göreceğini ifade etti.

Yasemin Dönertaş, “Birkaç gündür, bazı esnaflar tarafından benim kedilerimi rahatsız ediliyor. Yaklaşık 10 gün önce uyardım ama yine mama yiyen kedileri sürekli taciz ettiler, su ile kovaladılar. Ben çok üzgünüm sabah yoldan geçen birileri ‘kedi çok kötü’ dediğini duydum. Camdan baktığımda kedi hareketsiz bir biçimde orada yatıyordu.





''GEREKLİ ŞİKAYETLERİMİZİ YAPTIK''



Köpekle kedinin boğuşması çok farklıdır. Kedi kendini savunur. Mama kabında bir tane dökülme yok, kan yok, hiçbir şey yok. Bağırsakları çıkartılıp buraya bırakılmış. Ben söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Gerekli şikayetlerimizi yaptık, muhtemelen sonuçlar çıkar.





''KİM YAPTIYSA CEZASINI ÇEKSİN İSTİYORUM''



Kim yaptıysa cezasını çeksin istiyorum. Ben evimde de kedi bakıyorum, sokaktaki kedilere de bakıyorum. Bulduğumuzu sahiplendiriyoruz. Bu hayvan küçücük, ağzı yok dili yok. Yedirirsen yiyecek, vermiyorsan yemeyecek. Bari zarar verme” diye konuşarak durumdan duyduğu rahatsızlığı ve üzüntüyü dile getirdi.