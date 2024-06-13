Eskişehir'de kızını ve torununu katletti, nedeni şaşırttı
İHA

Eskişehir'de bugün sabah saatlerinde korkunç bir cinayet meydana geldi.

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Yanartaş Sokak'ta da, Adana'dan Eskişehir'e gelen Osman Nuri K., 31 yaşındaki kızı Merve Karabaş'ı ve 7 yaşındaki torunu Alp Ata Karabaş'ı tabancayla vurarak öldürdü.

Kin beslediği ortaya çıktı

Cinayetin, Osman Nuri K.'nın eşiyle boşandığı dönemde kızıyla yaşadığı sorundan dolayı meydana geldiği öğrenildi.

Osman Nuri K.'nın, boşandığı dönemde eşinin Eskişehir'e gelerek kızının yanında yaklaşık 1 ay kalmasından dolayı, Merve Karabaş'a düşmanlık beslediği ve cinayeti bundan dolayı işlediği iddia edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)