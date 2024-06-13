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Eskişehir'de kızını ve torununu katletti, nedeni şaşırttı

Eskişehir'de kızını ve torununu katletti, nedeni şaşırttı Osman Nuri K.'nın kızını ve torununu, eşiyle ayrılma döneminde yaşanan sorunlardan dolayı kin beslediği için öldürdüğü öğrenildi.